Boğa denize kaçtı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Boğa denize kaçtı

Zonguldak'ta kesilmeyi bekleyen bir boğa kayalıkları aşarak denize kaçtı. Dakikalarca suyun içinde bekleyen boğa uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Boğa kesim alanına götürüldü.

Kozlu'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban edilmeyi bekleyen boğa sahibinin elinden kaçtı. Azgın boğa kayıklardan denize atladı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri ve Kozlu İtfaiye Müdürlüğü gönderildi.

Deniz suyunun içinde yaklaşık 200 metre ilerleyen boğa yoğun uğraşlar sonucu sudan çıkartıldı. Gözleri bağlanan boğa, iple kesim alanına götürülerek kesildi.

Olayla ilgili konuşan Metin Kayabaşı, “Arkadaşlar ellerinden kaçırdılar. Kayadan denize atlayıp denize doğru kaçtı. Dalga olduğu için hayvan çıkamadı" dedi.

"Sahil Güvenliğe haber verildi" diyen Kayabaşı "Sahil Güvenlik ekipleri gelene kadar yarım saat içinde boğa kıyıya 100-200 metre ilerledi. İlerideki bölümden kıyıya çıktı. Sonra itfaiye vasıtasıyla kıyıdan yukarıya çekildi” dedi.

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