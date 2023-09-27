Boğaç Yüzgül’ün ‘dijital ebru’ sanatı yılın en yaratıcı projesi olarak seçildi

Son olarak Merkezi Berlin’de bulunan ve kısa adı EDVAC olan Avrupa Djital Görsel Sanatlar Merkezi(European Digital Visual Arts Center) Boğaç Yüzgül’ün dünya sanat literatürüne teyit ettirdiği ‘Djital Ebru Sanatı’, son bir yılın en yaratıcı çalışması olarak ilan edildi.

Boğaç Yüzgül’ün ‘dijital ebru’ sanatı yılın en yaratıcı projesi olarak seçildi

EDVAC’dan yapılan açıklamaya göre; Türk ve Dünya Mutfağı üzerine yaptığı çok sayıda gönüllü çalışma ile başta gastronomi sektörü olmak üzere birçok kesim tarafından büyük takdir toplayan ve aynı zamanda Uluslararası Mutfak Sanatçıları ve Gurmeler Birliği Türkiye Masası Yönetim Kurulu Onursal Üyesi, Dünya Yöresel Lezzetleri Tanıtma Platformu Başkanvekili, Turizm Magazin İst Araştırmacılar ve Yazarlar Platformu Mütevelli Heyet Üyesi ve Türkiye Görsel Sanatlar ve Edebi Eserler Eleştirmenleri Konsorsiyumu Genel Sekreteri Gastronomi Uzmanı, Gurme, Yazar ve Şair Boğaç Yüzgül’ün dünya sanat literatürüne giren ‘Djital Ebru Sanatı’, son bir yılın en yaratıcı çalışması olarak ilân edildi.

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Bilindiği üzere Boğaç Yüzgül, yarı profesyonel anlamda yürüttüğü dijital resim çalışmalarında; ‘Dijital Ebru’ diye bir kavram ve sanat dalı geliştirmiş, bu sanat dalını, birçok platformdan başlayarak, ‘Dünya Sanat Literatürü’ne sokmayı başarmıştı. Boğaç Yüzgül’ün, 2024 yılı Mayıs ya da Haziran ayında; İstanbul’da düzenlenecek uluslararası bir sanat festivalinde; ‘Dijital Ebrularım’ başlığıyla bir sergi açacağı da vurgulandı.

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