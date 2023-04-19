Boğaz ağrısı için hangi bitkiler iyi gelir

Mevsim geçişlerinde boğaz ağrıları artıyor. Peki, ne yapmalı? İşte, boğaz ağrısı için doğal çözüm yolları…

Boğaz ağrısı için hangi bitkiler iyi gelir

BOL BOL ILIK SU

Bol bol su tüketmek vücudun dinamosu… Su boğazdaki tahrişi azaltıyor, varsa mukusun daha kolay çözünmesine yardımcı oluyor.

BAL, LİMON VE ZENCEFİLİN GÜCÜ

Balın boğazı yumuşatma özelliğinden, limonun antibakteriyel özelliğinin yanı sıra içindeki C vitamininden ve toz zencefilin balgam söktürücü özelliğinden yararlanabilirsiniz.

IHLAMUR VE ADAÇAYI

Boğazdaki tahrişi giderme özelliği ile bilinen ıhlamur ve adaçayını bol miktarda tüketmekte yarar var. Enfeksiyonlara karşı direnci artırıyor.

BUHAR BANYOSU

Uyumadan önce alacağınız sıcak bir duş sizi hem rahatlatacak, hem de burun tıkanıklığını gidererek havayollarınızın açılmasına yardımcı olacak.

TUZLU VE KARBONATLI GARGARA

Tuz ve karbonat boğazı temizliyor ve mikroplardan arındırıyor. Bu şekilde karışımı bütün boğaz bölgesine uygulamış olacaksınız. Gargara yaptıktan sonra karışımı yutmayın.

YÜKSEK SESLE KONUŞMAYIN

Yüksek sesle konuşmak ve özellikle bağırmak, boğazda tahrişe ve ses tellerinde zedelenmeye neden oluyor.

ÖĞÜNLERİNİZİ KÜÇÜLTMELİ

Boğaz ağrısının ardında yatan nedenlerden biri de reflü, yani mide özsuyunun ağza gelerek geçtiği yollarda aside bağlı tahrişe neden olması. Reflüyü engellemek için yatma saatinden en az 3 saat önce yeme içmeyi bırakın…

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