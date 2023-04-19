Boğaz ağrısı için hangi bitkiler iyi gelir

BOL BOL ILIK SU
Bol bol su tüketmek vücudun dinamosu… Su boğazdaki tahrişi azaltıyor, varsa mukusun daha kolay çözünmesine yardımcı oluyor.
BAL, LİMON VE ZENCEFİLİN GÜCÜ
Balın boğazı yumuşatma özelliğinden, limonun antibakteriyel özelliğinin yanı sıra içindeki C vitamininden ve toz zencefilin balgam söktürücü özelliğinden yararlanabilirsiniz.
IHLAMUR VE ADAÇAYI
Boğazdaki tahrişi giderme özelliği ile bilinen ıhlamur ve adaçayını bol miktarda tüketmekte yarar var. Enfeksiyonlara karşı direnci artırıyor.
BUHAR BANYOSU
Uyumadan önce alacağınız sıcak bir duş sizi hem rahatlatacak, hem de burun tıkanıklığını gidererek havayollarınızın açılmasına yardımcı olacak.
TUZLU VE KARBONATLI GARGARA
Tuz ve karbonat boğazı temizliyor ve mikroplardan arındırıyor. Bu şekilde karışımı bütün boğaz bölgesine uygulamış olacaksınız. Gargara yaptıktan sonra karışımı yutmayın.
YÜKSEK SESLE KONUŞMAYIN
Yüksek sesle konuşmak ve özellikle bağırmak, boğazda tahrişe ve ses tellerinde zedelenmeye neden oluyor.
ÖĞÜNLERİNİZİ KÜÇÜLTMELİ
Boğaz ağrısının ardında yatan nedenlerden biri de reflü, yani mide özsuyunun ağza gelerek geçtiği yollarda aside bağlı tahrişe neden olması. Reflüyü engellemek için yatma saatinden en az 3 saat önce yeme içmeyi bırakın…