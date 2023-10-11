Boğaz ağrısına birebir. 5 dakikada rahatsız edici acıdan kurtulmanın yolu

Boğaz ağrısıyla uyanıyorsanız ve bunun üşütmekten kaynaklandığını düşünüyorsanız, size yardımcı olabilecek öneriler geldi.

İşte boğaz ağrısının soğuk algınlığı veya enfeksiyonlardan dolayı oluştuğu durumlarda nasıl geçirebileceğiniz…

-Üşütmeye bağlı olan ağrılar

Eğer üşüdüğünüzü biliyorsanız ve boğazınız ağrıyorsa ilk yapmanız gereken boğazınızı sıcak tutmaktır. Boğazınızı hem içten hem de dıştan ısıtarak iyileşmenizi hızlandırabilirsiniz. Bunun için boyunluk veya atkı kullanabilirsiniz. Ayrıca sıcak bitki çayları da içebilirsiniz.

-Viral enfeksiyonların neden olduğu ağrılar

Boğaz ağrılarının çoğu virüslerden kaynaklanır. Soğuk algınlığı, grip, mononükleoz, korona virüs, kızamık, suçiçeği, kabakulak gibi virüsler boğaz ağrısına yol açabilir. Bu yüzden ağrınız geçmiyorsa ve ateşiniz varsa doktora başvurmanız gerekir.

-Gargara yapmak faydalı

Odanın nemini artırmak veya buhar banyosu yapmak boğazdaki kuruluğu gidererek ağrıyı azaltabilir. Gargara yapmak da boğazdaki mikropları temizleyerek ağrıyı hafifletir. Eğer doğal bir yöntem arıyorsanız, tuzlu su, papatya, rezene, adaçayı veya nane çayı ile gargara yapabilirsiniz.

-Susuzluğun sebep olduğu ağrılar

Vücut yeterli su almadığında baş dönmesi ve halsizlik gibi sorunlar yaşanır. Ayrıca ağızda ve boğazda kuruluk da oluşur. Boğaz kuruluğu genellikle kuruluk hissi verir ama bazen başka belirtiler de gösterebilir. Öksürük, nefes darlığı, ses kısıklığı ve boğaz ağrısı da boğaz kuruluğunun işaretleri olabilir.

DOĞAL VE ETKİLİ AĞRI KESİCİLER

Boğaz ağrısına iyi gelen bitki çayları nane, zencefil, papatya, ekinezya, ıhlamur ve hatmidir. Hem doğal hem de güzel kokulu olan bu çaylar size iyi gelebilir. Ayrıca sıcak suya limon ve bal ekleyerek içmek de boğaz ağrısını rahatlatır.