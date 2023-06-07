Boğaz ağrısına karşı neler yapılmalı

Öksürük her mevsimin rahatsızlığı. Peki, öksürükten nasıl kurtuluruz? İşte, yanıtı…

Boğaz ağrısına karşı neler yapılmalı

İşte doğal yöntemlerle öksürükle baş etmenin yolları

BUHAR BANYOSU YAPILMALI
Burun tıkanıklığı, genellikle geceleri ağzınızı açarak uyumanıza, bunun sonucunda da ağız kuruluğuna neden olur. Gece yatmadan önce alacağınız sıcak bir duş bedeni rahatlatacaktır.

GARGARA YAPIN
Tuz ve karbonat boğazı temizler mikropları arındırır. Ilık suyun içerisine bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karbonat ekleyin ve karıştırın, dişlerinizi fırçalayın, geri kalanınla da gargara yapın. Gargara yaptıktan sonra karışımı yutmayın.

BOL BOL ILIK SU İÇİN
Bol bol su tüketmek vücudun, dolayısıyla havayollarının nemli kalmasını sağlıyor. Bu sayede de ağız kuruluğunu önlüyor, boğazdaki tahrişi azaltıyor, varsa mukusun daha kolay çözünmesine yardımcı oluyor. Günde en az 1.5-2 litre su içmeyi ihmal etmeyin. Suyu oda sıcaklığında yani ılık olarak içmeye özen gösterin.

ÖĞÜNLER KÜÇÜLMELİ
Reflünüz varsa durum fena. Hemen kurtalmanız gerekir. Mide özsuyunun ağza gelerek geçtiği yollarda aside bağlı tahrişe neden olması berabarinde öksürüğüde getiriyor. . Reflüyü engellemek için yatma saatinden en az 3 saat önce yeme içmeyi bırakmalı, çay-kahve ve asitli içeceklerden uzak durmalısınız.

YÜKSEK SESLE KONUŞMAMALI
Özellikle bağırmak, boğazda tahrişe ve ses tellerine kesin olarak zarar verir. Bu nedenle özellikle de soğuk havalarda sesinizi kullanırken çok dikkatli olmalı…

BAL, LİMON VE ZENCEFİLİN GÜCÜ
Birkaç kaşık bal ile yarım limonun suyunu, bir çay kaşığı toz zencefille karıştırıp az miktarda ılık su ekleyin. Elde ettiğiniz karışım boğaz ağrısı için oldukça etkili bir yöntem olacaktır.

ADAÇAYI VE IHLAMUR
Gırtlaktaki tahrişi giderme özelliği ile bilinen ıhlamur ve adaçayını bol miktarda tüketmekten hiçbir zarar gelmez. Ayrıca ekinezya da bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudunuzun enfeksiyonlara karşı direncini artırmaya yarar sağlayacaktır.

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