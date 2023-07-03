Yaz aylarında sıklıkla karşılaşılan bir sağlık problemi olan boğaz kuruluğunu çeşitli çevresel faktörler tetiklemektedir. Peki, boğaz kuruluğu neden olur? Boğaz kuruluğu nasıl geçer?

BOĞAZ KURULUĞU NEDEN OLUR?

Boğazda sıvı ihtiyacının artması boğaz kuruluğuna yol açar. Ayrıca farenjit ve reflü gibi boğazla ilgili rahatsızlıkların da boğaz kuruluğuna yol açabileceği bilinmektedir.

Kemoterapi ve ışın tedavisi gibi kanser tedavilerinde de hastalar boğaz kuruluğunda şikâyet etmektedir. Bunların dışında boğaz kuruluğu nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

- Boğazla ilgili hastalıklar,

- Beslenme şeklinin sağlıklı ve dengeli olmaması,

- Katı yiyeceklerin aşırı tüketilmesi ve sıvı alımının az olması,

- Kuru ve nemsiz havaya maruz kalmak

- Polenler, alerji ve hayvan tüyleri.

BOĞAZ KURULUĞU NASIL GEÇER?

Boğaz kuruluğunun tedavisinin öncesinde nedeninin kesin olarak bilinmesi gerekmektedir. Çünkü eğer boğaz kuruluğu herhangi bir hastalık yüzünden oluşmuşsa o hastalıkların tedavi edilmesi gerekmektedir. Ancak sıradan gündelik yaşam alışkanlıkları yüzünden boğaz kuruluğu oluşmuşsa ve bu durumda boğaz kuruluğu çeşitli yöntemlerle bundan kurtulmak mümkündür. Öncelikle su tüketimi arttırılmalıdır. Ayrıca taze sebze meyve tüketilmeli, bulunulan ortam nemlendirilmeli, sigaradan uzak durulmalıdır.