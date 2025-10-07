Boğaz'da Filistin bayrağı dalgalandırıldı

İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Filistin'e destek için bayrak asıldı. İstanbul Valiliği tarafından organize edilen çalışma kapsamında, kentin iki yakasını birleştiren köprülerin korkuluklarına büyük boyutlarda Filistin bayrakları yerleştirildi.

Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprülerde dalgalanan bayraklar, drone ile havadan da görüntülendi.

İSRAİL'İN KATLİAMI SÜRÜYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 67 bin 160'a, yaralıların sayısının 169 bin 679'a yükseldi.