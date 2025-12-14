İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından çıkan güneş, Boğaz’da muhteşem bir gökkuşağı oluşturdu.

Sarıyer sahili boyunca uzanan renkli kemer, Boğaz’dan geçen gemilerle birleşince kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.Yağmur sonrası güneşin yüzünü göstermesiyle Sarıyer sahilinde beliren gökkuşağı, vatandaşlara unutulmaz bir görsel şölen yaşattı. Renkli görüntüler Boğaz manzarasıyla bütünleşince pek çok kişi bu anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Bazıları çocuklarıyla gökkuşağı önünde özçekim yaparken, bazıları ise yürüyüş yaparak manzaranın tadını çıkardı. Boğaz’da seyreden tekneler ve uçuşan martılar, sahneye ayrı bir güzellik kattı.

Doğa harikası bu olayı izlemek isteyen vatandaşlar, uzun süre sahilde zaman geçirdi.