İstanbul'da dün etkili olan sis bu sabah da sürdü. İstanbul Boğazı’nda gün doğumu sırasında sis de etkisini gösterince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Bu harika manzarayı kaçırmak istemeyen yabancı turistler ile vatandaşlar Ortaköy İskelesi’ne gelerek İstanbul Boğazı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün eşsiz manzarasını görüntüledi. Turistlerin ortaya çıkan manzarayı hayranlıkla izledikleri görüldü.



Öte yandan Sarıyer Emirgan'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Boğaz sis bulutları arasında kayboldu. Olta balıkçıları ava çıkarken, ortaya çıkan sis manzarası hayran bıraktı. (İHA)