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Boğaz sis bulutları arasında kayboldu

Mega kent İstanbul'da sis bu sabah saatlerinden itibaren de etkisi sürdürmeye devam etti. Boğaz'da gün doğumu sırasında sis etkili olunca ortaya kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 10:07
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Boğaz'da gün doğumu sırasında sis etkili oldu: Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Boğaz sis bulutları arasında kayboldu
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İstanbul'da dün etkili olan sis bu sabah da sürdü. İstanbul Boğazı’nda gün doğumu sırasında sis de etkisini gösterince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Bu harika manzarayı kaçırmak istemeyen yabancı turistler ile vatandaşlar Ortaköy İskelesi’ne gelerek İstanbul Boğazı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün eşsiz manzarasını görüntüledi. Turistlerin ortaya çıkan manzarayı hayranlıkla izledikleri görüldü.

Öte yandan Sarıyer Emirgan'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Boğaz sis bulutları arasında kayboldu. Olta balıkçıları ava çıkarken, ortaya çıkan sis manzarası hayran bıraktı. (İHA)

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