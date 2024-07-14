Boğaz'daki dev arazi satıldı. Yeni sahibi şoke etti: Herkes paranın kaynağını soruyor

Kaynak: Halktv
Boğaz'daki dev arazi satıldı. Yeni sahibi şoke etti: Herkes paranın kaynağını soruyor

Sumou Holding'in sahibi Ayedh Bin Farah Bin Al Mubarak Al Kahtani'ye ait Uskumruköy'de bulunan 57 dönümlük arazi satıldı. Araziyi satın alan kişi ise dikkat çekti.

Uskumruköy'de bulunan 57 dönümlük arazinin hakkında bulunan rüşvet vermek gibi suçlardan 38 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Nihat Özçelik'in satın alması gündeme bomba gibi düştü.

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Nihat Özçelik, Ayedh Bin Farah Bin Al Mubarak Al Kahtani'nin Uskumruköy’deki 57 dönümlük arazisi için en az 60 milyon dolar ödediği belirtiliyor.

Borsacı olarak bilinen Nihat Özçelik hakkında rüşvet vermek, kişisel bilgileri hukuka aykırı elde etmek ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak gibi farklı suçlamalar nedeni ile 38 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

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DEĞERİ EN AZ 60 MİLYON DOLAR

Ticaret sicil gazetesinden yayımlandı
Ayedh Bin Farah Bin Al Mubarak Al Kahtani'nin şirketi Kilyos İnvestment LTD üzerine kayıtlı dev arazinin satışı ticaret sicil gazetesinde yayınlanarak tescillendi. 4 Temmuz 2024 tarihinde yayımlanan ticaret sicil gazetesinde arazinin el değiştirdiğinin bilgisi yer alıyor. İlanda yönetim kurulu ve yetkililer bölümünde Nihat Özçelik'in olduğu da görülüyor.

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Ancak ticaret sicil gazetesinde herhangi bir satış rakamının yer almaması ise dikkat çekiyor.

SATIN ALMANIN KAYNAĞI MERAK KONUSU OLDU

Boğaz'daki dev arazinin 60 milyon dolar üzerindeki bedelinin hangi kaynaktan ödendiği kadar araziye ne yapılacağı da merak konusu oldu.

Nihat Özçelik hakkında en son yasal olmayan bir şekilde aracılık yaptığı halka arzlarda yüzde 25 komisyon aldığı iddia edilmişti.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANIYOR

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 14 yıldan 38 yıla kadar hapis istemi ile yargılanan borsacı Nihat Özçelik, bir dönemler Polen Menkul’de çalışması nedeni ile ‘Polen Nihat’ adı takılmıştı.

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