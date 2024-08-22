Boğazdaki esrarengiz villanın inşaatı devam ediyor. Kim bu güçlü adam?

İstanbul Boğazı’nın en değerli noktalarından birisi olan Üsküdar Vaniköy’de boğaza bakan ormanlık alan için çivi dahi çakılamaz deniyordu. Buna rağmen ormanlık alan içerisinde bir villanın yapılması dikkatlerden kaçmamıştı.

Boğaz'daki villaya bakanlıktan uyarı

Çekilen yeni görüntülerde yasaklı olmasına rağmen ormanlık alan içerisinde halen inşaatın devam ettiği görüldü. Kurallara aykırı olmasına rağmen inşaatın devam etmesi sonrasında vatandaşlar arasında “Kim bu güçlü adam?” sorusu soruldu.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Üsküdar, Vaniköy'de ormanlık arazi içindeki villa inşaatı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. İstanbul İl Müdürlüğü Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm bölgesindeki inşaat faaliyetlere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

İl Müdürü Maliki Ejder Batur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde birtakım izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir." ifadelerini kullandı.

İBB'DEN AÇIKLAMA GELDİ: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

Gündem olan Vaniköy'deki esrarengiz inşaat haberlerinin ardından İBB bugün konu hakkında bir açıklamada bulundu. Açıklamada yapı ilgililerinin kendilerinden basit onarım talebinde bulundukları ancak tespit edilenlere göre var olan yapıya ek olarak ahşap ve prefabrik yapıların yapıldığı bunun üzerine de 16 Ağustos tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulduğu ayrıca konu hakkında da Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'na da bilgi verildiği kaydedildi.

İBB'nin açıklaması şu şekilde oldu:

Özel mülkiyete konu Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi 928 ada 3 parsel sayılı yerde ikişer katlı dört bağımsız bölümden oluşan iki adet betonarme yapı bulunmaktadır ve bu yapıların tamamı yapı kullanma izin belgesine sahiptir.

Ayrıca parsel üzerinde yapı kullanma izin belgesi eki röleve projesinde mevcut havuz yapısı da yer almaktadır.

Parsel içerisinde geçmişte mevcut olan kaçak yapılar yıkılmıştır. Sonrasında yasal yapılarla ilişkili olarak, yapı ilgilileri tarafından tamir ve tadilat izni almak amacıyla kurumumuza başvuruda bulunulmuştur.

Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuat gereği basit onarım izin belgesi düzenlenmiştir. Ancak, mahallen yapılan denetimler sonucunda kısmen basit onarım izninin dışında kalan ve güçlendirme ruhsatı kapsamında yapılabilecek çalışmaların kurumumuza güçlendirme ruhsatı talebinde bunulmadan yapılmakta olduğu, yasal yapılara ilave ahşap ve prefabrik yapılarının inşa edilmekte olduğu tespit edilmiştir.

Bu durum üzerine yasal süreç ivedilikle başlatılmış, 16.08.2024 tarih, 2089 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiş olup inşaat mühürlenerek faaliyetten men edilmiş ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bilgilendirilmiştir.

Kurumumuz, bu süreçte yasal yükümlülüklerini titizlikle yerine getirmekte olup, mevzuat dışı her türlü yapılaşmanın önüne geçmek için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.