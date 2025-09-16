Boğazdan kalbe uzanan tehlike! Uzmanlar çocukluk dönemine dikkat çekti

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) son verilerine göre, her yıl 470 binden fazla çocuk akut romatizmal ateş (ARF) nedeniyle kalp kapaklarında kalıcı hasar riskiyle karşı karşıya kaldı. Bu durum, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yıllık 275 binden fazla ölüme yol açtı.

Uzmanlar, basit bir boğaz enfeksiyonunun bile ihmal edilmesi halinde kalp yetmezliğine dönüşebileceğini belirterek, ebeveynleri erken müdahale konusunda uyardı.

Amerikan Kalp Derneği'nden (AHA) Kardiyolog Dr. Stanford T. Shulman, "Strep boğaz enfeksiyonu çocuklarda en yaygın tetikleyici; antibiyotikle tedavi edilmezse bağışıklık sistemi kalbi hedef alıyor" dedi.

Boğaz enfeksiyonu, genellikle grup A streptokok bakterisinden kaynaklanan bir üst solunum yolu rahatsızlığı olarak başladı.

Çocuklarda 5-15 yaş arası en riskli dönem; çünkü bu yaş grubunda enfeksiyonlar sık tekrarlıyor ve bağışıklık tepkisi abartılı hale gelebildi.

Enfeksiyon tedavi edilmediğinde, vücut bakteriye karşı ürettiği antikorlarla kendi dokularına saldırıyor bu da tip 2 hipersensitivite reaksiyonu olarak biliniyor.

Akut romatizmal ateş gelişiyor ve kalp kapaklarında iltihaplanma başladı. Johns Hopkins Tıp Merkezi'nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Michael H. Gewitz, "Bu süreç, mitral ve aort kapaklarını en çok etkiliyor; erken aşamada fark edilmezse skarlaşma kalıcı hale geliyor ve kalp yetmezliği kaçınılmaz oluyor" diye açıkladı.

Bilimsel araştırmalar bu bağlantıyı netleştirdi. 2015 Küresel Hastalık Yükü Çalışması'na göre, dünya genelinde 33,4 milyon romatizmal kalp hastalığı (RHD) vakası mevcut; bunların 10,5 milyonu engellilikle sonuçlanıyor ve 319 bin ölümle bağlantılı. Özellikle Okyanusya, Sahra Altı Afrika ve Güney Asya'da prevalans oranı bin çocukta 21'e ulaştı.

Avustralya Telethon Kids Enstitüsü'nden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Jonathan R. Carapetis, son ekokardiyografi tarama çalışmalarında, semptomsuz çocukların bile kalp kapaklarında erken hasar izleri taşıdığını belirtti:

"Gelişmekte olan ülkelerde, yoksulluk ve hijyen eksikliği nedeniyle enfeksiyonlar kontrolden çıkıyor; bu, RHD'yi önlenebilir bir salgın haline getiriyor."

Bir başka çalışma, Etiyopya'daki romatizmal kalp hastası çocuklarda boğaz kültürü pozitifliğinin yüzde 30'unu aştığını ve tekrar enfeksiyonların hasarı hızlandırdığını ortaya koydu.

Belirtiler genellikle enfeksiyondan 1-5 hafta sonra ortaya çıktı. Eklem ağrıları, ateş, deri döküntüleri ve yorgunluk gibi genel işaretler başta fark edilmeyebildi. Ancak kalp tutulumu varsa, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve düzensiz kalp atışları devreye girdi.

Mayo Clinic Kardiyologları, "Strep enfeksiyonu sonrası boğaz kültürü veya hızlı antijen testiyle teşhis koymak kritik; gecikme, kapak darlığı veya yetmezliğine yol açıyor" uyarısında bulundu.

DSÖ, romatizmal kalp hastalığının hamilelikte anne kalp komplikasyonlarının önde gelen nedeni olduğunu vurguluyor; bu da uzun vadeli toplumsal yükü artırdı.

Her boğaz ağrısında doktora başvurun ve antibiyotik tedavisini tamamlamanız önerildi.

AHA Bilim Kurulu Üyesi Dr. Kathryn A. Taubert, penisilinin strep enfeksiyonlarını yüzde 90'dan fazla önlediğini belirtti:

"ABD'de antibiyotik devrimi sayesinde RHD neredeyse yok oldu, ama düşük gelirli bölgelerde hala yıllık 250 bin genç ölümü kaydediliyor."

İkincil profilaksi için uzun etkili penisilin enjeksiyonları öneriliyor; bu, tekrar enfeksiyon riskini dramatik düşürdü.

NHLBI Direktörü Dr. Gary H. Gibbons, "Strep izlemeyi güçlendirmek ve aşı geliştirme çalışmalarıyla bu zinciri kırabiliriz; küresel işbirliği şart" dedi.

Uzmanlar, ebeveyn farkındalığını artırmanın acil olduğunu söyledi. Cleveland Clinic'ten Kardiyolog Dr. Brian Griffin, "Çocukluk dönemi boğaz enfeksiyonu hafife alınırsa, kalp hasarı ömür boyu süren bir yük oluyor; erken müdahale hayat kurtarıyor" diye ekledi. Bu hastalık, yoksulluğun gölgesinde kalmış bir tehdit; ama bilimsel ilerlemelerle tamamen ortadan kaldırılabilir göründü.