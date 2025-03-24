Boğazı kesilmişti: Cinayetin nedeni belli oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Boğazı kesilmişti: Cinayetin nedeni belli oldu

Muğla'da Alaaddin Yıldız isimli şahıs camcı dükkanında boğazı kesilmiş halde bulundu. Cinayet zanlısı, Antalya'da yakalandı. 19 yaşındaki zanlı Devran Hasan Değirmenci gözaltına alındı. Katil, cinayeti itiraf etti.

Muğla Bodrum ilçesinin Yakaköy Mahallesi Türkmen mevkisinde camcı dükkanı sahibi Alaaddin Yıldız, 20 Mart Perşembe günü iş yerinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Olay sonrası Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde cinayet şüphelisinin Yıldız'ın yanında çalışan Devran Hasan Değirmenci olduğu belirlendi.

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Cinayetin ardından kaçan şüphelinin izini süren polis, yaklaşık yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Önce Denizli'ye, ardından Antalya'ya gittiği tespit edilen Değirmenci, Bodrum Asayiş Büro ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Zanlı ile birlikte E.B., A.Y., K.K.Y., Y.A., M.C.M. ve H.Ç. isimli şüpheliler de gözaltına alınarak Bodrum'a getirildi.

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CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Devran Hasan Değirmenci, suçunu itiraf ederek Yıldız'ın kendisini taciz ettiği için öldürdüğünü söyledi. Cinayette kullanılan maket bıçağı da polis ekiplerince ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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