Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda Filistin'e destek

37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı başladı. Bu yıl 37'ncisi gerçekleştirilen yarış için Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda toplanan yaklaşık 2800 sporcu, yarışın başlayacağı Kanlıca Vapur İskelesi'ne götürüldü.
Yarış öncesi başlangıç alanında sağanak etkili oldu. Yüzücüler, yarışın start almasıyla "Kıtalararası Yüzücü" ünvanı için 6,5 kilometrelik parkurda kulaçlarını atmaya başladı.
YÜZÜCÜLERDEN FİLİSTİN'E DESTEK
Yarışmaya katılan bazı yüzücüler, elindeki bayraklarla Filistin'e destek verdi.
Yarışmacılar, vapurla start alanına giderken Filistin bayraklarını tutarak alandaki yerini aldı.