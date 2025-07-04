Boğaziçi Köprüsü'ne ‘İmamoğlu’na Özgürlük’ pankartı asan vekillere fezleke

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Sosyalist Enternasyonal heyeti, Boğaz Köprüsü’nün altından geçerken, CHP İstanbul Milletvekilleri Suat Özçağdaş ve Ali Gökçek, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ve Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun görsellerinin yasaklanmasına tepki olarak Boğaz Köprüsü’ne “İmamoğlu'na özgürlük” yazılı pankart asmıştı.

"CÜRMÜ KADAR YER YAKAR"

Ardından pankartla ilgili soruşturma başlatılmış, AKP'li Mehmet Metiner de pankart asan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasını istemişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise “İmamoğlu’na Özgürlük” pankartının asılması olayıyla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin olarak “Cürmü kadar yer yakar. Beklesin bakalım daha nerelere asacağız. Ekrem Başkan her yerde” demişti.

‘İmamoğlu’na Özgürlük’ pankartı asan CHP'li vekillere fezleke düzenlendiği öğrenildi.