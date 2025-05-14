Boğaziçi protestolarında gözaltına alınanlar hakkında yeni gelişme!

‘6 yaşında kız çocuklarının evlenilebileceği’ne dair fetvası ile tanınan ilahiyatçı Nurettin Yıldız, dün Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü’nün (BİSAK)'ın düzenlediği etkinlikte protesto eden öğrenciler salondan çıkartılmıştı.Yapılan protestolarda gözaltına alınan 97 öğrenciden 85’i adliyeye sevk edilmeden serbest bırakıldı. 15 öğrenci ise adliyeye sevk edildi.

NUREDDİN YILDIZ NE DEMİŞTİ

İlahiyatçı Nureddin Yıldız 2015 yılında katıldığı bir programda, “Evlilikle ilgili şeriatımız İslam’ın yaş haddi yoktur. Bu ne demek? Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir. Çocuklar arası nikah da yapılabilir. Büyük küçük nikahı da yapılabilir. Mesela 7 yaşında bir kız çocuğu 25 yaşında bir erkek veya 7 yaşında erkek, 25 yaşında bir kız evlenebilirler mi? Nikahlanabilirler mi diyelim. Nikah evlilikten daha hassas bir ifade. Evet nikahlanmalarında sakınca yoktur. Kuran’a iman eden bütün Müslümanlara göre, evlilik için bir yaş söz konusu değildir. 10 yaşında, 7 yaşında, 6 yaşında, 78 yaşında yaşıyorsa 135 yaşında bir insan evlenmeye adaydır. Ne küçük yaşta olduğu için ne büyük yaşta olduğu için nikaha engel yoktur” şeklinde konuşmuş, Yıldız’ın ifadeleri büyük tepkiye sebep olmuştu.

PROTESTO EDİLMİŞTİ

Boğaziçi Üniversitesi’nde, İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) “İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?” etkinliği kapsamında Nureddin Yıldız’ı konuk edeceğinin öğrenilmesi üzerine çok sayıda öğrenci tepki amacıyla bir araya gelmişti. Kampüs içinde yer alan Kuzey Piramit önünde toplanan öğrenciler Yıldız’ın üniversitede konuk edilmesini protesto etmişti.

15 ÖĞRENCİ İSE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Protesto kapsamında 97 öğrenci gözaltına alınmıştı. 97 öğrenciden 85’i adliyeye sevk edilmeden serbest bırakıldı. 15 öğrenci ise adliyeye sevk edildi.