Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Yayın Tarihi: 17 Eylül 2025 / 00:01

BÜYÜK İSTANBUL OTOGARI SİGORTA HİZMETİ

BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Büyük İstanbul Otogarı Sigorta Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1383740

1- İdarenin 1.1. Adı : BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1.2. Adresi : İSMET PAŞA MAH. TUNA CAD. GÜN BAYRAMPAŞA/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02126630303 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 09.10.2025 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlük - İsmet Paşa Mah. Tuna Cad. Gün Işığı Sitesi C2 Blok No: 59er Bayrampaşa/İstanbul

3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı : Büyük İstanbul Otogarı Sigorta Hizmeti 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 365 Gün Süreyle Büyük İstanbul Otogarı Sigorta Hizmeti Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Altıntepsi Mah. Otogar Bağlantı Yolu Sok. 93/3 Apt. No: 93 /3 / 15650735 Merkez / Bayrampaşa / İSTANBUL 3.4. Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.11.2025, işin bitiş tarihi 01.11.2026 3.5. İşe başlama tarihi : 01.11.2025

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Sigorta Hizmetleri/0,71

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.