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Boğaziçi Üniversitesi 140 personel alacak

Boğaziçi Üniversitesi 140 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 11:24
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Boğaziçi Üniversitesi 140 personel alacak

Boğaziçi Üniversitesi 140 personel alacak
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Boğaziçi Üniversitesi 140 Sözleşmeli Personel alıyor

Basın İlan'da "Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ‘da yer alan ek 2’inci maddesinin (c) fıkrası uyarınca 2020 KPSS (B) grubundan istihdam edilmek üzere, 140 adet sözleşmeli personel alınacaktır." denildi. 

GENEL ŞARTLAR

İlanda belirtilen genel ve özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

Adayların son başvuru tarihi itibariyle 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olması

Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan kanun ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması,

Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

Gerektiği durumlarda mesai saatleri dışında çalışmaya engel bir durumu olmamak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak,

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

Yapılacak olan Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan form doldurulacaktır)

2. Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi

3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (e-devlet Çıktısı Kabul Edilecektir)

4. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

5. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi

6. Sertifika, Belge (Başvurulan pozisyonda yazıyorsa istenilecektir. Sertifikaların geçerlilik süresi var ise dolmamış olması, üzerinde yanıltıcı bilgi ve bilgi eksikliği olmaması, ilanın Resmi Gazete ’de yayımlandığı tarihten önce sahip olunması gerekmektedir. Üzerinde tarih bilgisi yer almayan sertifikalar kabul edilmeyecektir.)

7. SGK Hizmet Dökümü

8. Sağlık Raporu (Bir tanesi Psikiyatri olmak üzere Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış heyet raporu-Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek).

Adaylar belirtilen unvanlardan yalnızca bir (1) tanesine başvuru yapabilirler.

Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmi Gazete‘de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitemiz Güney Kampüs Etiler Kapı Girişinde yer alan başvuru noktasına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Noter onaylı vekâletname ile yapılan başvurular kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

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