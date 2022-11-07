7 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Boğaziçi Üniversitesi 17 personel alacak

Boğaziçi Üniversitesi 17 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 21 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 09:37
Takip Et

Boğaziçi Üniversitesi 17 personel alacak

Boğaziçi Üniversitesi 17 personel alacak
+
Aa
-

Resmi Gazete’de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nde yapılan açıklamada, “Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca "Araştırma Görevlisi" alınacaktır.” Denildi.

BAŞVURULAR;

Fakültelerin ilgili Bölüm Başkanlıkları ile ilgili Enstitü Müdürlüğüne yapılacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

1. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' (Başvuru birimlerinden alınabilir.),

2. Lisans / Lisansüstü diploması fotokopisi,

3. Resmi transkript (Lisans),

4. Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi,

5. ALES sonuç belgesi fotokopisi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.),

6. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi fotokopisi (YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan alınan muadili puanı gösteren belge),

7. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

Başvuru için ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Calisanlar/Formlar adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurulmalı ve ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
1
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
2
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
3
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
4
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
5
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
6
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
7
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
﻿Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
﻿Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
﻿Google bir uygulamanın daha fişini çekti. Artık kullanılamayacak
﻿Google bir uygulamanın daha fişini çekti. Artık kullanılamayacak
﻿Google bir uygulamanın daha fişini çekti. Artık kullanılamayacak
﻿Jorge Jesus'tan özel ders hamlesi
﻿Jorge Jesus'tan özel ders hamlesi
﻿Jorge Jesus'tan özel ders hamlesi
﻿Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alacak
﻿Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alacak
﻿Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.