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Boğaziçi Üniversitesi 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacağını duyurdu

Boğaziçi Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, 6 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 15:57
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Boğaziçi Üniversitesi 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacağını duyurdu

Boğaziçi Üniversitesi 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacağını duyurdu
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 6 (altı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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