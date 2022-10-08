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Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektörden skandal karar. Üniversite tarihinde bir ilk

Boğaziçi Üniversitesi mezunları tarafından her yıl üniversite kampüsü içerisinden düzenlenen Mezunlar Günü Etkinliği kayyum rektör tarafından yasaklandı. Kampüs içinde temsili etkinlik yapılmasının ardından Akatlar Sanatçılar Parkı’nda etkinlik düzenlenecek.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 18:05
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Boğaziçi Üniversitesi kampüsü içinde her yıl düzenlenen Mezunlar Günü Etkinliği bu sene kayyum rektör tarafından yasaklandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektörden skandal karar. Üniversite tarihinde bir ilk
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Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının her yıl ekim ayında düzenledikleri "Mezunlar Günü Etkinliği", üniversite yönetimi izin vermediği için ilk kez okul dışında yapılacak. Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği (BUMED), konuyla ilgili "Boğaziçi tarihine kara leke, ilk kez mezunlar okula alınmadı" açıklamasını yaptı. Dernek yeni kutlama yeri olarak Akatlar’daki Sanatçılar Parkı’nı belirledi. Boğaziçi mezunları, 9 Ekim Pazartesi günü parkta buluşacak.

TEMSİLİ KATILIMIN ARDINDAN SANATÇILAR PARKI’NA ÇAĞRI

BUMED, her yıl eylül ayında Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü'nde yaptıkları "Mezunlar Etkinliği"ne bu yıl izin verilmediğini duyurdu. Dernekten yapılan yazılı açıklamada, süreçle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

“9 Ekim’de düzenlemek niyetiyle 31 Ağustos tarihinde başvuru sürecini başlattığımız Geleneksel Mezunlar Günümüze BÜ Yönetimi tarafından izin verilmediği, 4 Ekim’de resmi olarak BÜMED’e iletilmiştir. Bize gösterilen gerekçe, ‘Planlanan etkinliğin geniş katılımlı nitelik taşıması ve o tarihte Güney Meydan ve çevresinde yürütülen çalışmaların tamamlanmamış olması’dır.

Sizlerden aldığımız geri bildirimlerin hepsi, hepimizin 9 Ekim’de yeniden bir araya gelmeyi büyük bir heyecanla beklediği yönündeydi. Bu şartlar altında tüm mezunlarımızı 9 Ekim Pazar günü, saat 11.00’den itibaren 'Boğaziçi Mezunları Buluşuyor' adı altında Akatlar Sanatçılar Parkı’na davet ediyoruz. Biz, BÜMED Yönetim Kurulu olarak, tüm mezunlarımızı temsilen 9 Ekim Pazar günü saat 10.00-11.00 arasında Güney Meydan’da olacağız. Mezunlar Günü’nün ve bizlerin ait olduğu yerde! Ardından Akatlar Sanatçılar Parkı’na geçeceğiz.”

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNE SORULAR

BUMED'den yapılan açıklamada, Mezunlar Etkinliği'ne ret yanıtı veren üniversite yönetimine şu soruların yöneltildiği belirtildi:

“- Geçen hafta düzenlenmiş olan Boğaziçi Üniversitesi Oryantasyon Günleri gibi geniş katılımlı bir etkinlik sırasında 'yürütülmekte olan çalışmalar' bu organizasyon için bir engel teşkil etmezken, bu çalışmaların Mezunlar Günü’ne engel teşkil etmesi nasıl açıklanmaktadır?

- Her gün binlerce öğrencimiz, hocamız ve okul çalışanımız Güney Meydan ve çevresini kullanmaktadır. 'Yapılan çalışmalar' hayatı sekteye uğratacak düzeyde ise okul toplumu neden hâlihazırda Güney Meydan’ı kullanmaya devam etmektedir?"

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