﻿Boğaziçi Üniversitesi personel alacak

T.C.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan Profesör ve Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile "Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları" uyarınca profesör ve doçent (devamlı statüde) alınacaktır.

* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı'na,

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'ndan alınmış doçentlik belgesini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı'na başvurmaları duyurulur.

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna ilişkin olarak, "Yükseköğretim Kurumlannda Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olmak ve çok iyi derecede İngilizce bilmek.

b) İçten yanmalı motorlar, türbülanslı yanma, emisyon, ısı transferi ve organik rankine çevrimi alanlarında yayınları ve uzmanlığı olmak.

c) Lisans, yüksek lisans ve doktora derecesini "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi" veya Kamu Yönetimi alanında eğitim dili İngilizce olan bir üniversiteden almış olmak. Öğretim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarında en az bir yıl ders verme tecrübesi olmak. Karşılaştırmalı kamu yönetimi, sivil toplum, stratejik yönetim, sivil toplum kuruluşları ve yönetişim üzerine uzmanlaşmak ve SSCI tarafından taranan Q1 veya Q2 kategorisindeki dergilerde yayın yapmış olmak.

d) Doktora derecesini Fen Bilgisi Eğitimi alanında eğitim dili İngilizce olan bir üniversiteden almış olmak ve doçentlik unvanını Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak. Fen-Teknoloji-Toplum (FTT) yaklaşımı, sanal laboratuvar ve öğrenme amaçlı yazma konuları üzerine uzmanlaşmak ve bu konularda SSCI tarafından taranan Q1 veya Q2 kategorisindeki dergilerde yayın yapmış olmak. e) Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Matematik Eğitimi alanında eğitim dili İngilizce olan bir üniversiteden almış olmak ve alanında doktora sonrası yurtdışı araştırma deneyimi olmak. Öğrencilerin ve öğretmen adaylarının orantısal akıl yürütmeleri ve bilişsel tanı modelleri üzerine uzmanlaşmak ve SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde yayın yapmış olmak.

f) Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Eğitimle ilgili bir disiplinde almış olmak ve doçentlik unvanını Eğitim Psikolojisi alanında almış olmak. Öğretim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesi olmak ve alanında en az 1 y ıl doktora sonrası yurtdışı araştırma deneyimi olmak. Eğitim ve okul psikolojisi alanında SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde yayın yapmış olmak.

g) Eğitim politikaları ve uygulamaları ve bu konuları destekleyici eğitim yönetimi üzerine araştırma, yayın ve proje çalışmaları yapmış olmak.