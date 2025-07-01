Boğaziçi Üniversitesi'nde bir fakülte kapatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Türkiye genelindeki çeşitli üniversitelerde yeni fakülte, yüksekokul ve enstitülerin kurulmasına karar verildi. Aynı karar kapsamında bazı akademik birimler kapatılırken, bazı fakültelerin ve enstitülerin isimleri de güncellendi.
YENİ KURULAN FAKÜLTE VE ENSTİTÜLER
Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda kurulan yeni akademik birimler şu şekilde:
Altınbaş Üniversitesi: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ankara Bilim Üniversitesi: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakülesi, İslamofobi Araştırma Enstitüsü
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: Tıp Fakültesi
Boğaziçi Üniversitesi: Fen Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Düzce Üniversitesi: Turizm Fakültesi
Hitit Üniversitesi: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İstanbul Esenyurt Üniversitesi: Spor Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu
Kilis 7 Aralık Üniversitesi: Spor Bilimleri Fakültesi
Samsun Üniversitesi: Yabancı Diller Yüksekokulu
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi: Spor Bilimleri Fakültesi
KAPATILAN FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR
Aynı kararla bazı akademik birimlerin faaliyetlerine son verildi. Kapatılan fakülte ve yüksekokullar şöyle:
Altınbaş Üniversitesi: Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Boğaziçi Üniversitesi: Fen-Edebiyat Fakültesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi
Düzce Üniversitesi: Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Hitit Üniversitesi: Fen-Edebiyat Fakültesi
İstanbul Esenyurt Üniversitesi: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Kilis 7 Aralık Üniversitesi: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi: Bafra İşletme Fakültesi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
İSİM DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAN AKADEMİK BİRİMLER
Bazı fakülte ve enstitülerin adlarında da değişiklik yapıldı. Yeni isimler şu şekilde belirlendi:
Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı “Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü”nün ismi “Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü” olarak değiştirildi.
Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin ismi “Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi” olarak güncellendi.
İstanbul Topkapı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin ismi ise aynı şekilde “Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi” olarak değiştirildi.