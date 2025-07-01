Boğaziçi Üniversitesi'nde bir fakülte kapatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Türkiye genelindeki çeşitli üniversitelerde yeni fakülte, yüksekokul ve enstitülerin kurulmasına karar verildi. Aynı karar kapsamında bazı akademik birimler kapatılırken, bazı fakültelerin ve enstitülerin isimleri de güncellendi.

YENİ KURULAN FAKÜLTE VE ENSTİTÜLER

Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda kurulan yeni akademik birimler şu şekilde:

Altınbaş Üniversitesi: Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ankara Bilim Üniversitesi: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakülesi, İslamofobi Araştırma Enstitüsü

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: Tıp Fakültesi

Boğaziçi Üniversitesi: Fen Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Düzce Üniversitesi: Turizm Fakültesi

Hitit Üniversitesi: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İstanbul Esenyurt Üniversitesi: Spor Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi: Spor Bilimleri Fakültesi

Samsun Üniversitesi: Yabancı Diller Yüksekokulu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi: Spor Bilimleri Fakültesi

KAPATILAN FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR

Aynı kararla bazı akademik birimlerin faaliyetlerine son verildi. Kapatılan fakülte ve yüksekokullar şöyle:

Altınbaş Üniversitesi: Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Boğaziçi Üniversitesi: Fen-Edebiyat Fakültesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi

Düzce Üniversitesi: Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Hitit Üniversitesi: Fen-Edebiyat Fakültesi

İstanbul Esenyurt Üniversitesi: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi: Bafra İşletme Fakültesi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAN AKADEMİK BİRİMLER

Bazı fakülte ve enstitülerin adlarında da değişiklik yapıldı. Yeni isimler şu şekilde belirlendi: