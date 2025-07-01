Boğaziçi Üniversitesi'nde bir fakülte kapatıldı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Boğaziçi Üniversitesi'nde bir fakülte kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile çeşitli üniversitelerde yeni fakülte, yüksekokul ve enstitülerin kurulmasına karar verildi. Bazı fakülteler de kapatıldı. Kapatılan fakülteler arasında Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Türkiye genelindeki çeşitli üniversitelerde yeni fakülte, yüksekokul ve enstitülerin kurulmasına karar verildi. Aynı karar kapsamında bazı akademik birimler kapatılırken, bazı fakültelerin ve enstitülerin isimleri de güncellendi.

YENİ KURULAN FAKÜLTE VE ENSTİTÜLER

Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda kurulan yeni akademik birimler şu şekilde:

  • Altınbaş Üniversitesi: Sağlık Bilimleri Fakültesi

  • Ankara Bilim Üniversitesi: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakülesi, İslamofobi Araştırma Enstitüsü

  • Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: Tıp Fakültesi

  • Boğaziçi Üniversitesi: Fen Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

  • Düzce Üniversitesi: Turizm Fakültesi

  • Hitit Üniversitesi: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

  • İstanbul Esenyurt Üniversitesi: Spor Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu

  • Kilis 7 Aralık Üniversitesi: Spor Bilimleri Fakültesi

  • Samsun Üniversitesi: Yabancı Diller Yüksekokulu

  • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi: Spor Bilimleri Fakültesi

KAPATILAN FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR

Aynı kararla bazı akademik birimlerin faaliyetlerine son verildi. Kapatılan fakülte ve yüksekokullar şöyle:

  • Altınbaş Üniversitesi: Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

  • Boğaziçi Üniversitesi: Fen-Edebiyat Fakültesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi

  • Düzce Üniversitesi: Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

  • Hitit Üniversitesi: Fen-Edebiyat Fakültesi

  • İstanbul Esenyurt Üniversitesi: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

  • Kilis 7 Aralık Üniversitesi: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi: Bafra İşletme Fakültesi

  • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAN AKADEMİK BİRİMLER

Bazı fakülte ve enstitülerin adlarında da değişiklik yapıldı. Yeni isimler şu şekilde belirlendi:

  • Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı “Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü”nün ismi “Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü” olarak değiştirildi.

  • Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin ismi “Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi” olarak güncellendi.

  • İstanbul Topkapı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin ismi ise aynı şekilde “Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi” olarak değiştirildi.

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