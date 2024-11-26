Boğaziçi Üniversitesi'nde kaloriferler yanmıyor: Öğrenciler montla derse giriyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Boğaziçi Üniversitesi'nde kaloriferler yanmıyor: Öğrenciler montla derse giriyor

Boğaziçi Üniversitesi'nde kalorifer kazanının tadilatta olması sebebiyle kaloriferlerin çalışmadığı ve öğrencilerin montla ders dinlediği belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde kalorifer kazanının tadilatta olması sebebiyle kaloriferler çalışmıyor.

Öğrenciler yurtta ve dersliklerde soğukta kaldıklarını ifade edildi. Derste öğretim üyesi montla ders anlatıp bu duruma isyan etti.

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü’nde kalorifer kazanının dönem ortasında tadilata alınması sebebiyle yurtlarda ve dersliklerde kaloriferler çalışmıyor.

Duruma tepki gösteren Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Elgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dersi soğuktan dolayı montla işlediğini belirtti.

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"EYLÜL AYINDAN BU YANA HİÇ YANMADI"

Öğretim görevlisi Elgin bu duruma isyan ederek şu ifadeleri kullandı:

“Bugünkü International Economics dersimizi çift paltoyla yaptık, zira sınıfımızda kaloriferler yanmıyor, eylül ayından bu yana hiç yanmadı. Eğitimin kalitesini sadece içerikle değil, fiziksel şartlarla da sağlamak gerekiyor sanki” ifadelerini kullandı.

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