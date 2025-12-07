Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçen hafta tarih vererek tüm Türkiye için duyurduğu sağanak dün gece itibariyle birçok şehri vurdu. İstanbul'da da hissedilen şiddetli yağmur, sel ve su baskınlarına dönünce, önlem almayan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu'nun kişisel sosyal medya hesabından yayınladığı "Boğaziçi Üniversitesi Kuzey 1. Yurt ve Kütüphane'nin bugünkü hali" paylaşımı dikkat çekti. Tuğcu, kütüphanenin çatısının aktığını duyurarak "Kış gününde bu kadar yağmur normal. Ne bekliyordunuz?" diyerek sağanağa karşı önlem alınmamasını eleştirdi.

"Zevk-ü sefa için 2. makam aracı, bilmem kaçıncı rektörlük ofisi yapacağınıza öğrenciyi düşünün!" ifadelerini kullanan Tuğcu'nun kişisel X hesabından yayınladığı paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

Prof. Dr. Tuna Tuğcu'nun paylaşımı şöyle:

"Boğaziçi Üniversitesi Kuzey 1. Yurt ve Kütüphane'nin bugünkü hali. Bu durum 'Çok yağmur yağdı. Çatı aktı' diye açıklanamaz. Kış gününde bu kadar yağmur normal. Ne bekliyordunuz?Zevk-ü sefa için 2. makam aracı, bilmem kaçıncı rektörlük ofisi yapacağınıza öğrenciyi düşünün!"

Öte yandan yetkililer, AKOM'un "17 saat sürecek" diyerek uyardığı sağanağa karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.