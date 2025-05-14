Boğaziçi Üniversitesi'nde Nureddin Yıldız protestosu: 4 öğrenci tutuklandı, 7 kişinin sorgusu sürüyor

6 yaşındaki çocuğun evlendirilebileceğini savunan Nureddin Yıldız’ın Boğaziçi Üniversitesi'nde konferans vermesini protesto etmesi üzerine gelişen polis müdahalesinin ardından çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

Bunlardan 15'i 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 8’inin sorgusuna bakan 3. Sulh Ceza Hakimliği, 4 öğrencinin tutuklanmasına, 4 öğrencinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

Hakkında tutuklama talebi bulunan 7 kişinin sorgusuna ise 4. Sulh Ceza Hakimliği bakacak. Buradaki sorgunun ise henüz başlamadığı beliritildi.

NE OLMUŞTU?

Gece saatlerinde 97 kişi gözaltına alınırken Emniyet'teki ifadelerinin ardından 82 kişi serbest bırakılmıştı.

Aralarında T24 muhabiri Can Öztürk'ün de yer aldığı 15 kişi ise sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

Savcılıkta ifadeleri alınan 15 kişi 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlamasıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Ayrıntılar geliyor...