Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Nureddin Yıldız' protestosuna polis müdahalesi

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan grubun saldırdığı 13 polisin hafif yaralandığını, 97 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde toplanan ve bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket eden grubun, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdığı belirtildi.

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Açıklamada, "Saldırı nedeniyle 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralanmıştır. Olaylar sırasında 39’u kadın, 58’i erkek olmak üzere toplam 97 gösterici gözaltına alınmıştır. Üniversite içerisinde ve çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Boğaziçi Üniversitesi’nde bugün gerçekleşen eylemlerde gözaltına alınan öğrencilerin süreçlerini takip ettiklerini söyledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Boğaziçi Üniversitesi’nde gözaltına alınan gençlerimiz için hukuk komisyonumuzla Vatan Emniyet’teyiz. Avukatlarımızla birlikte sürecin takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.

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Öte yandan eylemi takip eden T24 muhabiri Can Öztürk'ün de polis müdahalesi sırasında gözaltına alındığı öğrenildi.