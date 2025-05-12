Boğaziçi Üniversitesi'nde tartışmalı konuk. Öğrencilerden etkinliğe tepki

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir etkinliğe “6 yaşındaki çocukla evlenilebilir” ve “Erkeklerin kadınları deşarj olmak için dövmesi uygundur” diyen Nureddin Yıldız’ın konuşmacı olarak geleceği öğrenildi. Öğrenciler duruma tepkili.

Halk TV'den Mert Öner'in haberine göre Boğaziçi Üniversitesi’nde Cumhurbaşkanı tarafından Melih Bulu’nun atanmasıyla başlayan daha sonra Naci İnci’nin atanmasıyla devam eden “kayyum rektörler” dönemi sürüyor.

AKP tarafından atanması sebebiyle eleştirilen Naci İnci’nin yönetiminde okulda birçok tartışmalı uygulamaya da girişildi.

Son olarak Boğaziçi Üniversitesi’ne “6 yaşındaki çocukla evlenilebilir” diyerek çocuk evliliklerini savunan, erkeklerin kadınları “deşarj” olmak için dövmesi uygundur diyen, Sosyal Doku Vakfı’nın başkanı Nureddin Yıldız’ın Boğaziçi Üniversitesi İslami Araştırmalar Kulübü etkinliğine konuşmacı olarak getirileceği öğrenildi.

Okul bileşenlerinden duruma tepki geldi. Yıldız’ın konuşmacı olarak gelmesinden rahatsızlık duyduğunu belirten bir Psikoloji bölümü 1. sınıf öğrencisi, “Senelerce hazırlanıp girdiğim okuluma kadına şiddeti ve çocuk evliliği savunan birinin misafir edileceğini duyduğumda çok rahatsız oldum” ifadelerini kullandı. Okulda bulunan birçok topluluk ve kulüpten de Yıldız’ın okula gelmesine tepki gösterildi.

Öte yandan etkinliğe dışarıdan da misafir katılımcılar alınacağı, ve söz konusu ‘misafir’ kontenjanının da dolduğu öğrenildi. Boğaziçi Üniversitesi kayyum Naci İnci döneminde kendi öğrenci, mezun ve akademisyenlerinin okul giriş kartlarını hukuksuzca iptal etmiş, geçen yıl okula CHP’li milletvekillerinin girişini de engellemeye çalışmıştı. Okul mezunlarının hukuksuz kart iptallerine karşı her ayın ilk cuması yaptığı eylem ise halen sürüyor.

Pedofiliyi, kadına şiddeti savunan Yıldız’ın geçmişteki bazı açıklamaları şöyle

“Allah böyle diyor… Mesela bir erkeğe “kadını dövebilirsin” diyor. Sonra ne diyor hadisi şerifte; “yüzüne vurmayacaksın” diyor. Boyundan yukarısına vurmak yasak. Göğüs kısmına vuramıyorsun. Beline vuramıyorsun. Ya bunu emniyet müdürlüğüne falan dilekçe yazın, nasıl vurulacağını öğretsinler size. Onu ben bilemiyorum. Bakınız cetvelden uzun bir sopayla vuramıyorsun. Elini yumruk yapıp vuramıyorsun. Avucunun içiyle olduğu gibi vuramıyorsun. İşkence yapmak, acıtmak için değil, deşarj olmak için vurdutturuyor Allah. Çünkü eğer erkeğe, burasına kadar geldikten sonra “dokunma bu kadına dersen; başka yolla erkek rahatlar. O da o kadını delirtir aslında… Kadınların, Allah, erkeklere dövün, rahatlayın diye müsade etmesinden dolayı sabaha kadar şükretmeleri gerekiyor.”

Yıldız’ın diğer tartışmaya yol açan açıklamaları ise şöyle:

"6 yaşında çocukla evlenilebilir”, "Yatağa, yatar yatmaz gözünü kapatıp uyuyun yoksa battaniye ve yorgan cinsel dürtülerinizi rahatsız edebilir", “Çalışan kadınlar fuhuş sürecine destek oluyor”, “Kadın spiker izlemek günahtır”, “Kadınlar dayak yedikleri için sabaha kadar şükretmelidirler”, "Kadınların 90 km'den fazla araç kullanmaları dinen yasak.”