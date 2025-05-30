Boğaziçi Üniversitesi'nde tutuklanan öğrencilerle ilgili flaş gelişme!

Boğaziçi Üniversitesi’nde Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız’ın kampüste bir etkinliğe konuşmacı olarak davet edilmesini öğrenciler protesto edilmiş, 97 öğrenci gözaltına alınırken, 15'i adliyeye sevk edilmişti. Protestolardan sonra tutuklu bulunan son 5 öğrenci de bugün tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

13 Mayıs tarihinde kampüs içinde yapılan barışçıl protestolarda 97 öğrenci gözaltına alınmış, 15’i adliyeye sevk edilmişti. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan 6 öğrenci, “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Tutuklamalara karşı kamuoyunda büyük tepki oluşurken İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde dayanışma eylemleri düzenlenmişti. Geçtiğimiz günlerde bu öğrencilerden biri serbest bırakılmıştı. Bugün tahliye edilen 5 öğrenciyle birlikte dosyaya ilişkin tutuklu öğrenci kalmadı.