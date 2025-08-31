'Boğaziçi Üniversitesi’ne eli silahlı bir katil nasıl girebiliyor?' İsmail Saymaz isyan etti

Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medyadan Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan cinayetle ilgili bir paylaşım yaptı. Saymaz paylaşımında "Hocaların, öğrencilerin ve mezunların eylem yaparlar diye sokulmadığı Boğaziçi Üniversitesi’ne eli silahlı bir katil nasıl girebiliyor?" diyerek isyan etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsünde 20 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmişti. Saldırganın 24 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

30 Ağustos 19.40 sıralarında Sarıyer Hisarüstü Caddesi'nde Boğaziçi Üniversitesi'nin içinde yer alan bir kafede Ayberk K. (20) sabah saatlerinde ilişkisi olduğu olduğu iddia edilen H.Ö. (15) adlı kızla tartıştı.

Tartışmanın ardından H.Ö., yarı zamanlı çalıştığı üniversitenin kafesine gitti. Üniversitede bir etkinlik olduğu sırada etkinliğe kaçak giren Ayberk K., H.Ö'yü silahla kafasından vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Ayberk K. ve H.Ö.'nün hayatları kaybetti. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı