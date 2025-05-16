Boğaziçili 6 öğrenci serbest bırakıldı

“Altı yaşındaki çocuğun evlendirilebileceği” şeklindeki tartışmalı açıklamalarıyla kamuoyunda tepki çeken ilahiyatçı Nureddin Yıldız’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne konuşmacı olarak davet edilmesi üzerine başlayan protestolar nedeniyle tutuklanan 6 öğrenci, serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU

Nureddin Yıldız’ın Boğaziçi Üniversitesi’nde konuşmacı olarak yer alacağı etkinliğe tepki gösteren öğrenciler, üniversite kampüsünde protesto gösterileri düzenlemişti. Protestolar sırasında, 97 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi gözaltına alınmış ve bunlardan 6’sı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Protestolar, Boğaziçi Üniversitesi ile sınırlı kalmamış, Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin de katılımıyla büyümüştü.

Galatasaray Üniversitesi’nde faaliyet gösteren Medeniyet Kulübü’nün, Nureddin Yıldız’a yönelik protestoları “çirkin saldırı” olarak nitelendiren bir açıklama yayımlaması, Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin tepkisini çekmiş ve burada da protesto eylemleri düzenlenmişti.

Protestolar sırasında dikkat çeken bir olay da ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında yaşanan gerginlik olmuştu. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, Ortaylı’nın bir öğrenciye, “Sus, bakalım. Önce beni dinle. Türkçeni anlamıyorum” dediği duyulmuştu. Ortaylı, konuşmasının devamında, “Bu protestoyu bitirin artık. Bu okulun kapanmasını ya da idaresinin değişmesini istemiyorum” diyerek öğrencileri sakinleştirmeye çalışmış, ancak öğrenciler, “Pedofiliyi savunan hoca mı olur?” diyerek tepki göstermişti.

İlber Ortaylı ile Galatasaray Üniversitesi öğrencileri karşı karşıya geldi! Nurettin Yıldız protestoları büyüyor