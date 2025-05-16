Boğaziçili 6 öğrenci serbest bırakıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Boğaziçili 6 öğrenci serbest bırakıldı

“Altı yaşındaki çocuğun evlendirilebileceği” yönündeki tartışmalı açıklamalarıyla bilinen Nureddin Yıldız’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne konuşmacı olarak davet edilmesini protesto ettikleri için tutuklanan 6 öğrenci serbest bırakıldı.

“Altı yaşındaki çocuğun evlendirilebileceği” şeklindeki tartışmalı açıklamalarıyla kamuoyunda tepki çeken ilahiyatçı Nureddin Yıldız’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne konuşmacı olarak davet edilmesi üzerine başlayan protestolar nedeniyle tutuklanan 6 öğrenci, serbest bırakıldı.

bogazici-nde-nureddin-yildiz-i-p.jpg

NE OLMUŞTU

Nureddin Yıldız’ın Boğaziçi Üniversitesi’nde konuşmacı olarak yer alacağı etkinliğe tepki gösteren öğrenciler, üniversite kampüsünde protesto gösterileri düzenlemişti. Protestolar sırasında, 97 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi gözaltına alınmış ve bunlardan 6’sı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Protestolar, Boğaziçi Üniversitesi ile sınırlı kalmamış, Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin de katılımıyla büyümüştü.

Galatasaray Üniversitesi’nde faaliyet gösteren Medeniyet Kulübü’nün, Nureddin Yıldız’a yönelik protestoları “çirkin saldırı” olarak nitelendiren bir açıklama yayımlaması, Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin tepkisini çekmiş ve burada da protesto eylemleri düzenlenmişti.

Protestolar sırasında dikkat çeken bir olay da ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında yaşanan gerginlik olmuştu. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, Ortaylı’nın bir öğrenciye, “Sus, bakalım. Önce beni dinle. Türkçeni anlamıyorum” dediği duyulmuştu. Ortaylı, konuşmasının devamında, “Bu protestoyu bitirin artık. Bu okulun kapanmasını ya da idaresinin değişmesini istemiyorum” diyerek öğrencileri sakinleştirmeye çalışmış, ancak öğrenciler, “Pedofiliyi savunan hoca mı olur?” diyerek tepki göstermişti.

İlber Ortaylı ile Galatasaray Üniversitesi öğrencileri karşı karşıya geldi! Nurettin Yıldız protestoları büyüyorİlber Ortaylı ile Galatasaray Üniversitesi öğrencileri karşı karşıya geldi! Nurettin Yıldız protestoları büyüyor

Son Haberler
Yapay zekanın diyet tuzağı! Uzmanlar uyardı
Yapay zekanın diyet tuzağı! Uzmanlar uyardı
Real Madrid’den 58 milyon euroluk transfer: Liverpool’un elinden kaptı
Real Madrid’den 58 milyon euroluk transfer: Liverpool’un elinden kaptı
Polisten protestoculara sert müdahale: Adalat sarayı önünde arbede çıktı
Polisten protestoculara sert müdahale: Adalat sarayı önünde arbede çıktı
22 Mayıs’ta gözler TCMB’de: Enflasyon ne olacak?
22 Mayıs’ta gözler TCMB’de!
Tavuğun yumurtladığı yer görenleri hayrete düşürdü
Tavuğun yumurtladığı yer görenleri hayrete düşürdü