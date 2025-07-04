Boğaziçili gence şafak operasyonu! İmamoğlu desteği gündem olmuştu…

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ve diplomasının iptal edilmesine tepki göstererek, törende aldığı diplomayı yırtan Doruk Dörücü, şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde Sosyoloji bölümünden 'yüksek onur' derecesiyle mezun olan Doruk Dörücü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ve diplomasının iptal edilmesine tepki göstererek, törende aldığı diplomayı yırtmıştı.

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Dörücü, "Müstakbel cumhurbaşkanının diplomasını iptal eden, kafasın göre fakülte açan, kapayan, bölen bu istibdat rejiminin bana vermiş olduğu diploma hükümsüzdür” şeklinde tepki göstermişti.

Dörücü’nün avukatı Mehmet Can Seyhan ise X hesabından yaptığı paylaşımda"Arkadaşımız Doruk Dörücü var olan diplomasını yırtmak suçundan şafak operasyonuyla gözaltına alındı." şeklinde paylaşımda bulundu.

Dökücü'nün gözaltına alınarak Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü aktarıldı.

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