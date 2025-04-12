Boğaziçi'nde öğrenciler boykot ettiği ‘işgal kafe’ Ethos, kepenk kapattı

Öğrencilerin aktardığına göre, boykot nedeniyle neredeyse hiç satış yapamayan kafe, 11 Nisan'da tabelasını söktü.

ÖĞRENCİLER: "DİRENİŞİMİZ SONUÇ VERDİ"

t24'den Can Öztürk'ün haberine göre; Kafeyi boykot eden öğrenciler, eylemlerinin etkisini şu sözlerle değerlendirdi:

"Direnişimiz en sonunda sonuç verdi ve 'işgal kafe'ye kepenk kapattırdık. Haftalar süren tepkilerimiz, boykotumuz sonucunda Ethos Cafe'nin tabelasını söktüğünü gördük. Kayyımlık bizi durdurmaya çalıştı ama başaramadı."

"ESPRESSOLAB İLE DAVALIK OLDUĞU İDDİASI"

Bir öğrenci, kafe yetkililerinin kendilerine Espressolab ile davalık olduklarını söylediğini iddia etti:

"Şube, bize Espressolab ile davalık olduğunu da söyledi. Bu direniş bize boykotu kazandırdı. Üniversitelerimiz tamamen bizim olana kadar mücadele edeceğiz."

YÖNETİMİN ÖNCEKİ TEPKİSİ

Geçtiğimiz haftalarda kafenin önünde eylem yapan öğrencileri tespit eden üniversite yönetimi, katılımcıların kartlarını iptal etmiş ve ilgili öğrenci kulüplerinin faaliyetlerini 1 ay süreyle durdurma kararı almıştı.