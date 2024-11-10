‘Cumhuriyet’imizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86. yıldönümü nedeniyle çeşitli kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlar, hazırladıkları videolar ile Ata’mızı anıyorlar.

Bu kapsamda NOW TV’nin de 10-16 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’na özel olarak hazırladığı ‘Boğazımızdaki o düğüm, bugün hâlâ çözülmedi” isimli 10 Kasım anma videosu, televizyonda yayınlandıktan sonra sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Yönetmenliğini Hande Türkel’in yaptığı ve Gökhan Gürdeyiş’in rol aldığı film, 10 Kasım 1938’de Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatını halka ilk kez bildiren radyo sunucusunun yaşadığı zor anları gözler önüne seriyor. Muhteşem bir çalışma olmuş. Emeği geçenleri kutlarım.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi, saygı ve özlemle anıyorum. Dün, bugün ve daima kalbimizdesin Ata’m…

Eserin Bize Emânet

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Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından birisi olan Koç Holding’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda başlattığı “Şans Eseri Değil, O’nun Eseri” temasının devamı olarak tasarlanan 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk Haftası kapsamında hazırladığı “Bırakmayız Seni, Eserin Bize Emânet” filmi yayınlandı.

Atatürk’ün mirasının yeni nesiller tarafından sahiplenilmesini amaçlayan tanıtım filminde, 2 kardeşin Atatürk’ün yurt gezilerinde kullandığı ‘Beyaz Tren’e yetişme çabası işleniyor. Bu hikâyede Atatürk’ün mirasının genç nesiller tarafından nasıl sahiplenildiği vurgulanıyor. Konya’nın Akşehir ilçesine bağlı köylerde gerçekleştirilen çekimler 3 gün sürdü.

Koç Holding, Atatürk ve cumhuriyet konularında hazırladığı bu tarz tanıtım filmlerini en iyi yapan kurumların başında geliyor. Harika bir işe imza atmışlar. Cenk Çelebioğlu’nun müziğini hazırladığı, Uygar Kutlu’nun yönettiği filmi gözlerim dolarak izledim. Kutluyorum.

Yıllar geçse de özlemi büyüyor

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Ülkemizin en önemli kurumlarından olan İş Bankası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 86. yıl dönümünde hazırladığı özel bir 10 Kasım tanıtım filmiyle andı.

Oyuncu Onur Tuna’nın seslendirmesiyle geçmişten bugüne uzanan bir yolculuğun anlatıldığı film, geçmişin izlerinden ilham alınarak ülkemizin kalkınmasını konu edinirken yıllar geçse de özlemi her geçen gün daha da büyüyen ‘Cumhuriyet’imizin kurucusu Ata’mıza olan bağlılığımıza vurgu yapılıyor.

“Yıllar geçse de onu her gün daha çok özleriz” sloganıyla paylaşılan film, Atatürk Haftası’na özel yapılan hoş bir çalışma olmuş. Emeği geçenleri kutlarım.