Boğazın incisi 'Beyaz Köşk' satışta. Sahibi firarda. Fiyatı dudak uçuklattı

Düzenleme: Kaynak: Gazete Oksijen
Boğazın incisi 'Beyaz Köşk' satışta. Sahibi firarda. Fiyatı dudak uçuklattı

İstanbul Boğazı'nın en değerli mülklerinden biri olan Bebek Semti'ndeki Beyaz Köşk, yeniden satışa çıkıyor. FETÖ firarisi Akın İpek’e ait olan köşkün fiyatı dudak uçuklattı. Köşk için ihale 6 Mayıs’ta yapılacak.

FETÖ firarisi Akın İpek’e ait olan ve 15 Temmuz sonrasında TMSF’ye devredilen Beyaz Köşk, yeniden satışa çıkarılıyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye Varlık Fonu’na geçen köşk için 6 Mayıs 2025’te açık artırma düzenlenecek.

Bebek’te yer alan köşk, İstanbul Boğazı’nın en prestijli mülklerinden biri olarak öne çıkıyor. Sahil yoluna sıfır konumda olan yapı, denize kapanmaz manzarası ve özel iskelesiyle dikkat çekiyor. 695 metrekare kapalı kullanım alanına sahip Beyaz Köşk’ün yanı sıra, 230 metrekarelik Kahverengi Köşk ve bir garaj da satış kapsamında.

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750 MİLYONA SATILAMADI

Köşk için geçen yıl 750 milyon TL muhammen bedelle satış ilanı verilmiş ancak alıcı çıkmamıştı. Yeni açık artırmada fiyat, 950 milyon TL + KDV olarak belirlendi. İhale, Koza-Altın İşletmeleri tarafından 6 Mayıs’ta Ankara’daki merkez ofiste gerçekleştirilecek.

EŞSİZ KONUMA SAHİP

Beyaz Köşk, sahil yoluna sıfır konumda olup, tekne bağlama imkanı sunuyor. Yapının çevresi apartmanlarla çevrili olsa da ormanlık alana komşu olması dikkat çekiyor. Yeşillikler içindeki köşkün dışarıdan görülmesi zor.

İngiltere’de firari olarak yaşayan Akın İpek, Türkiye aleyhine açtığı iki uluslararası tahkim davasını kaybetmişti.

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