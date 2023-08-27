Boğazın kırmızı yalısı 200 milyon TL'ye hangi patrona gitti?

İstanbul Boğazı’nda kırmızı rengiyle hemen fark edilen Sipahiler Ağası Mehmet Emin Ağa Yalısı’nın geçtiğimiz mayıs sonunda 200 milyon TL’ye Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı’ya satıldığı ortaya çıktı.

Boğazın kırmızı yalısı 200 milyon TL'ye hangi patrona gitti?

Kanlıca’daki yalı, Boğaziçi’nin önde gelen emlakçılarından Bosforce tarafından 17.5 milyon dolara satışa çıkartılmıştı.

1846’DA İNŞA EDİLDİ

Sultan l. Mahmut Dönemi’nde, Sipahiler Ağası Mehmet Emin Ağa tarafından 1846’da yaptırılan yalı, 1905’te çıkan yangında tamamen küle dönmüştü. Yangından sonra yalının arsası uzun süre otopark olarak kullanıldı. Mimar Emrah Ünlü’nün projesiyle yeniden hayata döndürülen yapının inşaatını ise Keten İnşaat üstlendi. Yeniden yapımına 2013 yılında başlandı ve aslına uygun olarak yeniden inşa edildi. İnşaatı 2017’de tamamlanan yalının bahçe tasarımı, açık alanlarının etkinlik amaçlı kullanılması düşünülerek yapıldı. Sipahiler Ağası Mehmet Emin Ağa Yalısı aşı boyalı rengiyle Boğaz’ın en dikkat çeken yapılarından biri haline geldi.

20 METRE UZUNLUĞUNDA RIHTIM

Yalı, toplam 603 metrekarelik arsa içinde bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere 485 metrekare brüt kullanım alanına sahip. İçinde asansörü ve 5 metre genişliğinde 20 metre uzunluğunda rıhtımı bulunan Mehmen Emin Ağa Yalısı, yakın tarihte 17. İstanbul Bianeli kapsamında ünlü ressam Taner Ceylan’ın, “Aheste Çek Kürekleri, Mehtab Uyanmasın” adlı sergisi ve dizi setlerine ev sahipliği yaptı.

25 MİLYON DOLAR DEĞER BİÇİLMİŞTİ

Yalıya önce 25 milyon Dolar değer biçilmişti. Ancak alıcı bulamayınca fiyat 17.5 milyon dolara indirilmişti. Bir süredir satışta olan yalıya Rus ve bir İranlı alıcı da talip olmuştu. Ancak yalının Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı’ya 200 milyon TL’ye satıldığı ortaya çıktı.

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