Boğazına fıstık kaçan Defne bebekten acı haber

Düzenleme: Kaynak: İHA
Boğazına fıstık kaçan Defne bebekten acı haber

Samsun’da yemek yerken nefes borusuna fıstık kaçan 2 yaşındaki Defne, bebek yapılan bütün muhallere rağmen hayatını kaybetti. Otopsi sonrası Derebahçe Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Derebahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Samsun'da evlerinde ikiz kardeşi ile yemek yerken nefes borusuna fıstık kaçan 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinde ikiz kardeşi Ecem ile birlikte yemek yiyen 2 yaşındaki Defne Kayadibi, yediği fıstığın nefes borusuna kaçması sonucu nefes zorluğu çekip morarmaya başladı. Aile fertleri sağlıkçı olan komşularından yardım istedi. Eve gelen sağlık çalışanı çocuğun nefes borusundaki fıstığı, yaptığı "Heimlich manevrası" sonrası çıkarmayı başardı. Ailesinin aracıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Çocuk Hastanesine kaldırılan Defne Kayadibi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kayadibi'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otopsisinin ardından akşam hastaneden alınan Defne bebek, Derebahçe Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Derebahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Nurgül ve Aykut Kayadibi çiftinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

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Boğazına fıstık kaçan Defne bebekten acı haber

Boğazına fıstık kaçan Defne bebekten acı haber

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