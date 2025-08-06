Tavukla hastaneye geldi! Karadeniz fıkrası gibi olay: Çiftçinin talebi şaşkına çevirdi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Giresun’da Karadeniz fıkralarını aratmayan gerçek bir olay yaşandı. Çamoluk’ta yaşayan bir kadın boğazına iğne takılı tavuğu kaptığı gibi hastaneye koştu. Kucağındaki tavuk ile birlikte kadını görenler gözlerine inanamadı. Kadının doktorlardan tavuğun röntgeninin çekilmesini talep etti.

Sağlık görevlileri şaşkınlıklarını gizleyemezken, o anların cep telefonuyla kayda alınıp sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ilgi gördü.

Çamoluk ilçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan ismi öğrenilemeyen kadın, boğazına ucunda ip takılı halde iğne kaçan tavuğunu kucağına alıp Çamoluk Devlet Hastanesi'ne götürü. Kadın, sağlık görevlilerinden tavuğun röntgeninin çekilmesini istedi. Talep karşısına şaşıran görevliler, kadını veterinere yönlendirildi. Kadının röntgen talebinde bulunduğu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

'VETERİNER RÖNTGENİNİ ÇEKTİRİRSEN İYİ OLUR DEDİ'

Veterinerin iğneyi çıkarabilmesi için röntgenin gerekli olduğunu söylediğini iddia eden kadın, "Veterinere götürdüm, çok uğraştılar ama çıkaramadılar. "Oranın bir röntgenini çektirirsin, iyi olur" dediler ondan geldim" dedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yoğun ilgi gördü.

Boğazına iğne kaçan tavuğu için hastanede röntgen talebinde bulundu

Boğazına iğne kaçan tavuğu için hastanede röntgen talebinde bulundu

Boğazına iğne kaçan tavuğu için hastanede röntgen talebinde bulundu

Boğazına iğne kaçan tavuğu için hastanede röntgen talebinde bulundu

Boğazına iğne kaçan tavuğu için hastanede röntgen talebinde bulundu

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