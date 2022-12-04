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Boğazına lokum kaçan kadın hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yediği lokumun boğazına kaçması sonucu nefes alamayan kadın hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 21:02
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Boğazına lokum kaçan kadın hayatını kaybetti

Boğazına lokum kaçan kadın hayatını kaybetti
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Olay, öğle saatlerinde Kazımdirik Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, lokumu yemesinin ardından nefes alamamaya başlayan 85 yaşındaki Susan Yıldız’ın durumu sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine kısa sürede eve gelen acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Susan Yıldız ambulans ile Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Muratlı Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından merhumenin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıpa gönderildi.
Şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlatıldı.

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