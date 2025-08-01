Boğazına şeker kaçan çocuğu kuaför kurtardı

Kaynak: İHA
Boğazına şeker kaçan çocuğu kuaför kurtardı

Kırıkkale'de bir kuaför, boğazına şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu "heimlich" manevrasıyla kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yaylacık Mahallesi 447. Sokak'ta bulunan bir bayan kuaföründe meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin önünde oturan 5 yaşındaki çocuk, yediği şekerin boğazına kaçması sonucu aniden nefes alamamaya başladı.

Çocuğun panikle boğazını tutarak çırpınması üzerine diğer çocuklar ise telaşa kapıldı. O sırada iş yerinde bulunan kuaför salonu sahibi Yaşar Bulut, çocuğa heimlich manevrası uygulayarak boğazına kaçan şekeri çıkarttı. Yeniden nefes alan çocuğun o anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay anını anlatan kuaför salonu sahibi Yaşar Bulut, "İş yerinde oturuyordum. Bir anda çocukların bağırma seslerini duydum. Kapıya çıktım ve çocuğun boğazını tuttuğunu, nefes alamadığını gördüm. Ardından çocuğu kucağıma alarak heimlich manevrası yapıp boğazındaki şekeri çıkartmayı başardım" ifadelerini kullandı.

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