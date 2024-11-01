Boğazına üzüm kaçan 10 aylık bebek, kurtarılamadı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Boğazına üzüm kaçan 10 aylık bebek, kurtarılamadı

Bursa'da nefes borusuna üzüm kaçan bebek acilen hastaneye kaldırılmış, tedaviye alınmıştı.10 aylık Tuna Eray bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bursa'da nefes borusuna üzüm kaçan ve hastanede tedaviye alınan 10 aylık Tuna Eray, hayatını kaybetti.

bogazina-uzum-kacan-10-aylik-bebek-kurt-401170-118265.jpg

Olay, 30 Ekim'de saat 21.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Cihan Sokak'taki bir evde meydana geldi.

bogazina-uzum-kacan-10-aylik-bebek-kurt-401172-118265-2.jpg

Necla (27) ile Vedat Eray (32) çiftinin bebekleri Tuna Eray'ın nefes borusuna üzüm kaçtı. Durumu fark eden aile, bebeği, otomobil ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Doktorların müdahalesiyle üzüm tanesi çıkarılan bebek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedaviye alınan bebek bugün hayatını kaybetti, İnegöl Cumhuriyet Savcılığı olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Son Haberler
Boğazına üzüm kaçan 10 aylık bebek, kurtarılamadı
Boğazına üzüm kaçan 10 aylık bebek, kurtarılamadı
Erdoğan'dan İmamoğlu'na 1 milyon liralık dava
Erdoğan'dan İmamoğlu'na 1 milyon liralık dava
'Torreira'dan hastalık kaptım'. Devrim Özkan'dan şaşırtan itiraf
'Torreira'dan hastalık kaptım'. Devrim Özkan'dan şaşırtan itiraf
Aile hekimleri iş bırakıyor. İşte o tarihler...
Aile hekimleri iş bırakıyor. İşte o tarihler...
Özel eğitim öğrencilerine anlamlı ziyaret
Özel eğitim öğrencilerine anlamlı ziyaret