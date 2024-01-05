Boğazına yiyecek kaçan öğrenciyi öğretmenin anlık müdahalesi kurtardı

Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisi Yiğit Efe Ö'nün (12), teneffüs saatinde yediği yiyecek nefes borusuna kaçtı. Öğrencinin zor durumda olduğunu fark eden arkadaşları, koridordaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ali Rıza Bölükbaş'ı acilen çağırdı.

Bölükbaş, diğer arkadaşlarının koridora taşıdığı öğrenci Yiğit Efe'ye müdahalede bulundu.

Öğrenci, Heimlich manevrasıyla kısa sürede nefes borusundaki cismin çıkmasıyla tekrar rahat nefes almaya başlayabildi. Öğretmen Bölükbaş'ın çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi.