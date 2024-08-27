Boğazında yemek kalan martı yardım istedi. Öksürünce dışarı çıktı

İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde geçtiğimiz Cuma günü saat 22.00 sıralarında ilginç bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bir martı market önünde sohbet eden 4 gençten birine çarparak yere düştü ve sonrasında yürüyerek marketin içine girdi. Martının peşinden giden gençler, martının tuhaf hareketlerinden şüphelendi.

GENÇLER YARDIMA KOŞTU

Gençlerden biri nefes almakta güçlük çeken martıya yardım etmek için yakalarken, gencin eline aldığı martı bir anda kustu. Martının tavuk budu yuttuğu, bu nedenle nefes almakta güçlük çektiği anlaşıldı.

Öte yandan martının gence çarparak düştüğü anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"ÖKSÜRDÜKTEN SONRA TAVUK BUDU ÇIKTI"

Olaya ilişkin konuşan marketin işletmecisi Ramazan Gün, "Arkadaşlar ile dışarıda duruyorduk. Martı yolun üstünden düz bir şekilde geçti sonra geri havalandı. Havalandıktan sonra muhabbete devam ettik. O esnada baktım ki martı çocukların üstüne doğru geliyor. O anda çocuğa çarpar gibi oldu çocuk ellerini kaldırdı ve yere kondu. Market işletiyoruz, içeriye girdi. İçeride martıya müdahale ettik. Kanadından tutunca öksürdükten sonra tavuk budu çıktı. Martıda bir anormallik hissettik su falan verdik normal şekilde yürüdü" diye konuştu.

"MARTIYI DAHA SONRA BIRAKTIK GİTTİ"

Sezer Gün ise, "Akşam saat 22.00 sıralarında biz burada arkadaşlarla muhabbet ediyorduk. Bir martı alçak uçuş sergiledi buradan uçtu gitti. Bir iki dakika sonra yine geldi. Burada bir arkadaşımız oturuyor taburenin üstünde direkt onun suratına doğru müdahale yaptı. Ondan sonra biz elimiz ile tuttuk martıyı. Dükkana girdi ve dükkanda kustu. Muhtemelen tavuk yemiş, çiğ tavuk. Sonra dışarıda da biraz kustu. Sonra bıraktık gitti" ifadelerini kullandı.