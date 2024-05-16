Boğazınıza balık kılçığı kaçarsa sakın bunları yapmayın

Vitamin depolarından biri balıktır. Uzmanlar haftada 1 kez balık yemeği önerir.
Hem beyin, kalp hem de göz sağlığı için balık yemek oldukça kritiktir.
Balık yerken boğazınıza kılçık kaçmaması için bazı teknikler vardır.
Ancak yine de boğazınıza kılçık kaçarsa birkaç yöntemleri denemekte fayda var.
Boğaza kaçan balık kılçığından kurtulmak için sakın su içmeyin ve ekmek yemeyin.
Eğer boğazınızdaki kılçıktan kurtulmak istiyorsanız ağzınıza birkaç damla zeytinyağı damlatmak yeterli olacaktır.
Suya sıkılmış limon ve tuz karışımı da kolayca kılçığın boğazdan çıkmasını sağlar.
Eğer uzun süre çıkmayan bir balık kılçığı olursa 1 adet patatesi haşlayın ve ezip tüketin.
Muz da boğaza takılan balık kılçığından kurtulmanın diğer bir yoludur.