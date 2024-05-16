Boğazınıza balık kılçığı kaçarsa sakın bunları yapmayın

Boğazınıza balık kılçığı kaçarsa sakın bunları yapmayın
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Boğaza kaçak balık kılçıklarını çıkarmak için bazı teknikler var. Ancak bazı uygulamaların asla yapılmaması gerekiyor.
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Boğazınıza balık kılçığı kaçarsa sakın bunları yapmayın 1

Vitamin depolarından biri balıktır. Uzmanlar haftada 1 kez balık yemeği önerir.

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Boğazınıza balık kılçığı kaçarsa sakın bunları yapmayın 2

Hem beyin, kalp hem de göz sağlığı için balık yemek oldukça kritiktir.

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Boğazınıza balık kılçığı kaçarsa sakın bunları yapmayın 3

Balık yerken boğazınıza kılçık kaçmaması için bazı teknikler vardır.

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Boğazınıza balık kılçığı kaçarsa sakın bunları yapmayın 4

Ancak yine de boğazınıza kılçık kaçarsa birkaç yöntemleri denemekte fayda var.

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Boğazınıza balık kılçığı kaçarsa sakın bunları yapmayın 5

Boğaza kaçan balık kılçığından kurtulmak için sakın su içmeyin ve ekmek yemeyin.

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Boğazınıza balık kılçığı kaçarsa sakın bunları yapmayın 6

Eğer boğazınızdaki kılçıktan kurtulmak istiyorsanız ağzınıza birkaç damla zeytinyağı damlatmak yeterli olacaktır.

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Boğazınıza balık kılçığı kaçarsa sakın bunları yapmayın 7

Suya sıkılmış limon ve tuz karışımı da kolayca kılçığın boğazdan çıkmasını sağlar.

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Boğazınıza balık kılçığı kaçarsa sakın bunları yapmayın 8

Eğer uzun süre çıkmayan bir balık kılçığı olursa 1 adet patatesi haşlayın ve ezip tüketin.

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Boğazınıza balık kılçığı kaçarsa sakın bunları yapmayın 9

Muz da boğaza takılan balık kılçığından kurtulmanın diğer bir yoludur.

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Boğazınıza balık kılçığı kaçarsa sakın bunları yapmayın 10
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Boğazınıza balık kılçığı kaçarsa sakın bunları yapmayın 11
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Boğazınıza balık kılçığı kaçarsa sakın bunları yapmayın 12
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Boğazınıza balık kılçığı kaçarsa sakın bunları yapmayın 13
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