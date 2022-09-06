Temsilcilerimizin UEFA maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev'le karşılaşacak. Sarı-lacivertli temsilcimizin maçını Macar Hakem Tamas Bognar yönetecek.

Bognar daha önce UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, İzlanda temsilcisi Breidablik'le oynadığı maçta yönetimiyle tepki toplamıştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, İskoçya'da Hearts'a konuk olacak. Başakşehir'in A Grubu'ndaki ilk maçında Polonyalı hakem Krzysztof Jakubik düdük çalacak.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçında ise İtalyan hakem Fabio Maresca'nın görev alacağı açıklandı. Maresca bu sezon "Atalanta - Milan" ve "Udinese - Roma" maçlarını yönetti.

Sivasspor'un Slavia Prag maçını ise Hırvat hakem Fran Jovic yönetecek. Jovic’in yardımcılıklarını Hrvoje Radic ve Luka Pusic yapacak.