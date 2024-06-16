Boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı. Kaybolan genç aranıyor

Ankara'dan Kurban Bayramı tatili için Çayağzı Plajı'na gelen Kadir ve Sebahat K. çifti, çocukları Yağmur, Cemal ve İbrahim K. ile birlikte denize girdi. Daha sonra dalgalı denizdeyken bir süre sonra 5 kişinin çırpındığını fark edenler, hemen durumu yetkililere bildirdi ve aileyi kurtarmak için suya atladı.

Uzun çabalardan sonra baba, anne ve iki çocukları kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Ancak ailenin büyük oğlu olan 16 yaşındaki İbrahim K. dalgalarda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri, genç İbrahim'i arama çalışmalarına başladı.

Sahil Güvenlik ekipleri, tekne ve botlarla yüzeyden, dalgıçlarla su altından, helikopterle havadan ve jandarma da karadan koordineli bir şekilde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Ailenin diğer fertleri, çocuklarının bulunması için sahilde yapılan çalışmaları endişeyle takip ediyor. Yardım edenlerden Burak Buldu, gazetecilere, çığlık sesleri duyduktan sonra hemen suya atladıklarını ve 4 kişiyi kurtardıklarını, ancak İbrahim'in hala kayıp olduğunu belirtti.