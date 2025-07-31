Boğulma tehlikesi geçiren baba yoğun bakımda

Ali Yazan /Ordu

Ordu’da sıcak havalarda insanlar, gündüz olduğu kadar gecede denize girerken, boğulma vakaları da devam ediyor.

Dün akşam Ordu’nun Altınordu ilçesinin Akyazı plajında meydana gelen olayda, denize giren çocuğunun boğulma tehlikesi yaşadığını gören baba Cüneyt D., hemen denize atladı.

Çocuğunun hayatını kurtaran baba Cüneyt D.’de cankurtaranlar tarafından sudan çıkarıldı. Durumu ağır baba, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambülansla hastaneye kaldırıldı.

Ordu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Ordu’nun Ulubey ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Cüneyt D.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.