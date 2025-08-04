Boğulma tehlikesi geçiren turisti tekneciler kurtardı

Kaynak: DHA
Boğulma tehlikesi geçiren turisti tekneciler kurtardı

Antalya'nın Alanya ilçesinde alkol aldıktan sonra denize açılan Ukraynalı turist, boğulma tehlikesi geçirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde alkol aldıktan sonra denize açılan Ukraynalı turist, boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki teknecilerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, dün Alanya'nın Damlataş Plajı açıklarında meydana geldi.

Alkolün etkisiyle denize açılan Ukraynalı olduğu öğrenilen kişi, suda çırpınmaya başladı.

Gezi ve balık tutmaya çıkan tekneciler, durumu fark ederek, hemen müdahale etti. Sudan çıkarılan kişi tekneye alındı.

Tekneyle kıyıya getirilen Ukraynalının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Son Haberler
Alan bin pişman, satan kurtuldu! Yatırımını buna yapan parasız kaldı
Alan bin pişman, satan kurtuldu! Yatırımını buna yapan parasız kaldı
Hollywood’un gözdesi Sydney Sweeney nişanlısından ayrıldı: Ayrılık sonrası teklif yağmuru! Futbolcular ve milyonerler peşinde
Hollywood’un gözdesi nişanlısından ayrıldı: Futbolcular ve milyonerler peşinde
Boğulma tehlikesi geçiren turisti tekneciler kurtardı
Boğulma tehlikesi geçiren turisti tekneciler kurtardı
Arnavutköy'de hafriyat kamyonunun altında kalan yaya hayatını kaybetti
Arnavutköy'de hafriyat kamyonunun altında kalan yaya hayatını kaybetti
Alanyaspor'dan imza şov
Alanyaspor'dan imza şov