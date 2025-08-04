Boğulma tehlikesi geçiren turisti tekneciler kurtardı

Antalya'nın Alanya ilçesinde alkol aldıktan sonra denize açılan Ukraynalı turist, boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki teknecilerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, dün Alanya'nın Damlataş Plajı açıklarında meydana geldi.

Alkolün etkisiyle denize açılan Ukraynalı olduğu öğrenilen kişi, suda çırpınmaya başladı.

Gezi ve balık tutmaya çıkan tekneciler, durumu fark ederek, hemen müdahale etti. Sudan çıkarılan kişi tekneye alındı.

Tekneyle kıyıya getirilen Ukraynalının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.