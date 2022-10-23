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Soyunma odasında dili boğazına kaçan Isaac hastaneye kaldırıldı

Yeşil sahalarda korkutan bir olay meydana geldi

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 19:47
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Boğulma tehlikesi geçiren yıldız futbolcu soyunma odasından apar topar hastaneye götürüldü

Soyunma odasında dili boğazına kaçan Isaac hastaneye kaldırıldı
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Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Bodrumspor, Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından hızlı bir şekilde soyunma odasına giden Bandırmaspor oyuncusu Isaac Tshikuna Tshibangu karnında ağrı hissetmeye başladı. Diğer oyuncu arkadaşlarının arasında bir anda yere yığılan Isaac, dili boğazına kaçınca boğulma tehlikesi geçirdi. Ambulansın gelmesiyle birlikte ilk müdahaleyi yapan 112 sağlık ekipleri Isaac’i Bodrum’da özel bir hastaneye kaldırdı.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Isaac’in dilinin boğazına kaçtığını söyleyerek, “Maçın sonunda oyuncumuz Isaac bir rahatsızlık geçirdi. Maç bitiminde direkt içeri girmişti. Karın bölgesinde bir ağrı olduğunu söyledi. O süreçte sırt üstü sedyede uzanırken dili boğazına kaçmış. Öyle bir sorun oldu ama halledildi. Şu an hastaneye götürüldü, inşallah önceki bir şey yoktur. Sağlık önemli, oyuncumuz bir an önce iyileşir ve aramıza katılır” diye konuştu.

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