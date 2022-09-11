﻿Boğulmak üzere olan arkadaşını kurtardı. Kendisi hayatını kaybetti

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde oturan Mehmet Derya (15) ile Eyüp Ensar Gökçe (11), yüzmek için Sultangazi Alibeyköy Barajı'na gitti. Çevredekilerin uyarılarına rağmen arkadaşıyla baraja giren Gökçe, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Arkadaşının boğulmak üzere olduğunu gören Derya, Gökçe'nin yardımına koştu. Arkadaşını kıyıya yakın alana getirmeyi başaran Derya, bir anda gözden kayboldu.

Yüzerek sudan çıkmayı başaran Gökçe, arkadaşının gelmediğini görünce çevredekilerden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Derya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Derya'nın cenazesi, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.